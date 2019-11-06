Сёмин: Роналду сыграл плохо? Он всегда играет либо хорошо, либо очень хорошо

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» (1:2).



«Настраивали на «Ювентус», а не на Роналду. Он провёл плохой матч? Он гол организовал. Он вообще плохо не играет. Он играет либо хорошо, либо очень хорошо. Удачи «Ювентусу», мы будем болеть за вас. Желаю, чтобы в финале встретились вы с «Атлетико», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, именно Роналду выполнял штрафной удар, после которого был забит первый гол в матче. Неуверенную игру в эпизоде продемонстрировал вратарь «Локомотива» Гильерме.

После четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы D, что позволяет рассчитывать на участие в плей-офф Лиги Европы.