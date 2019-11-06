Сарри: в футболе кто хорошо играет, тот выигрывает

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Важно то, что, с точки зрения техники, мы много ошибались. С тактической — ещё больше, поэтому матч мне не понравился. Мы давали слишком много пространства сопернику для развития атаки, позволили создать столько моментов. Но в футболе кто хорошо играет, тот и выигрывает. Поэтому странно говорить о красивой игре, она связана с результатом. Что касается тактики, возможно, мы сделали слишком много изменений после предыдущих матчей. Но у игроков накапливается усталость, и эти изменения были необходимы.

В последнее время часто случается, что пропускаем гол после того, как забили сами. После того как мы забиваем гол, первые десять минут присутствует определённая пассивность в обороне, похожая ситуация была и в Турине. Трудности обычно бывают, когда команда пропускает, а не забивает, но у нас получается наоборот. Мы работаем над этим, я говорю об этом с игроками.



Мы играли слишком открыто и оставляли слишком много пространства. Особенно в первом тайме. Во втором игроки часто принимали мяч спиной к воротам, поэтому не было возможности вовремя отбирать мяч. «Локомотив» хорошо это делал и начинал атаки. Наверное, можно сказать, что с «Юве» так может играть не только «Локо», но и любая другая команда", — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.