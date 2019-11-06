Сарри: в футболе кто хорошо играет, тот выигрывает

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
«Важно то, что, с точки зрения техники, мы много ошибались. С тактической — ещё больше, поэтому матч мне не понравился. Мы давали слишком много пространства сопернику для развития атаки, позволили создать столько моментов. Но в футболе кто хорошо играет, тот и выигрывает. Поэтому странно говорить о красивой игре, она связана с результатом. Что касается тактики, возможно, мы сделали слишком много изменений после предыдущих матчей. Но у игроков накапливается усталость, и эти изменения были необходимы.
В последнее время часто случается, что пропускаем гол после того, как забили сами. После того как мы забиваем гол, первые десять минут присутствует определённая пассивность в обороне, похожая ситуация была и в Турине. Трудности обычно бывают, когда команда пропускает, а не забивает, но у нас получается наоборот. Мы работаем над этим, я говорю об этом с игроками.
Мы играли слишком открыто и оставляли слишком много пространства. Особенно в первом тайме. Во втором игроки часто принимали мяч спиной к воротам, поэтому не было возможности вовремя отбирать мяч. «Локомотив» хорошо это делал и начинал атаки. Наверное, можно сказать, что с «Юве» так может играть не только «Локо», но и любая другая команда", — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 7 ноября 2019
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:27
-
21:26
-
21:09
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:48