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«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче ЛЧ — 6:0, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче ЛЧ — 6:0, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Родриго, оформивший хет-трик в этой встрече, и Карим Бензема, забивший два гола, а также защитник Серхио Рамос, успешно реализовавший пенальти.

В другом матче группы А «Пари Сен-Жермен» принимал «Брюгге». Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий парижан Мауро Икарди, забивший на 22-й минуте.

С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Родриго – 4'   2:0 Родриго – 7'   3:0 Рамос – 14' (пен)   4:0 Бензема – 45'   5:0 Бензема – 81'   6:0 Родриго – 90+2'
Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Икарди – 22'
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