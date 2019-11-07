«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче ЛЧ — 6:0, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.



Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Родриго, оформивший хет-трик в этой встрече, и Карим Бензема, забивший два гола, а также защитник Серхио Рамос, успешно реализовавший пенальти.



В другом матче группы А «Пари Сен-Жермен» принимал «Брюгге». Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий парижан Мауро Икарди, забивший на 22-й минуте.



С турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».