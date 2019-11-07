Дм. Черышев: скорее всего, степень тяжести травмы Дениса станет понятна завтра
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал травму своего сына Дениса, полученную в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем».
«По поводу травмы Дениса всё будет ясно, когда сделают МРТ. Пока я ничего сказать не могу. Скорее всего, завтра будет проведено обследование, клуб официально обо всём объявит», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Российский полузащитник принял участие в пяти матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.
Черышев также не сыграет в матчах чемпионата Испании с «Гранадой» (9 ноября) и «Бетисом» (23 ноября). Под вопросом его участие и в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Челси» (27 ноября).
«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, Черышев получил травму
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