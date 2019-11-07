Аргентинский комментатор: в декабре «Барселону» возглавит тренер «Ривер Плейт»

Бывший футболист сборной Аргентины Клаудио Борги, ныне работающий комментатором на телевидении, сообщил со ссылкой на свои источники, что главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо в скором времени возглавит «Барселону».



«Гальярдо станет тренером «Барселоны» в декабре. В данный момент он один из лучших специалистов в мире. Президент «Ривера» Родольфо Д'Онофрио говорил, что Марсело покинет клуб только после него, но данная информация пришла ко мне из источника, близкого к ситуации», — приводит слова Борги AS.



Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Аргентины и Кубок Либертадорес. Во втором турнире коллектив успешно выступает и в нынешнем сезоне. «Ривер» уже обеспечил себе место в финале, где сыграет с «Фламенго». Матч состоится 23 ноября.



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