Рыбусь: в декабре мне предстоит операция. До этого сыграю столько, сколько смогу

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) сообщил, что в декабре ему предстоит операция.



«Я постепенно прихожу в форму, так как есть некоторые проблемы со здоровьем. У меня должна быть операция, но она будет в декабре. Совместно с клубом мы решили, что до этого момента я приложу все усилия и буду играть столько, сколько смогу. Будет ли эта процедура после подписания нового контракта? Сложно сказать. Были предварительные переговоры, но подробностей пока нет», – приводит слова Рыбуся Рolsat Sport.

Ближайший матч в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» проведёт с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 10 ноября.