Рыбусь: в декабре мне предстоит операция. До этого сыграю столько, сколько смогу
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) сообщил, что в декабре ему предстоит операция.
«Я постепенно прихожу в форму, так как есть некоторые проблемы со здоровьем. У меня должна быть операция, но она будет в декабре. Совместно с клубом мы решили, что до этого момента я приложу все усилия и буду играть столько, сколько смогу. Будет ли эта процедура после подписания нового контракта? Сложно сказать. Были предварительные переговоры, но подробностей пока нет», – приводит слова Рыбуся Рolsat Sport.
Ближайший матч в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» проведёт с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 10 ноября.
Нынешние 1:2 «Локо» резко отличаются от туринских. «Юве» был не так страшен
В тот раз было ощущение неизбежности. Теперь — жутко обидно.
- 7 ноября 2019
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