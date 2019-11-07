Два фаната «Селтика» получили ранения в Риме перед матчем с «Лацио»

Два болельщика шотландского «Селтика» получили ранения в центре Рима перед сегодняшним матчем Лиги Европы с «Лацио». Эту информацию подтвердила итальянская полиция, сообщает Sky Sports.

Первый инцидент произошёл возле паба, где отдыхали фанаты «Селтика». К ним подошли четыре или пять неизвестных в масках и бросили в их сторону стул. Это привело к драке, которая длилась около 15 секунд. В ходе инцидента 52-летний болельщик шотландского клуба был ранен ножом.

Позднее недалеко от паба подвергся нападению 35-летний поклонник «Селтика». Оба фаната были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Матч «Лацио» — «Селтик» состоится на стадионе «Олимпико», начало — в 20:55 мск.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».