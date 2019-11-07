Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Копенгаген» и киевское «Динамо» не выявили победителя в матче Лиги Европы

«Копенгаген» и киевское «Динамо» не выявили победителя в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы группы В «Копенгаген» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен». Обслуживал матч венгерский арбитр Томаш Богнар.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Йенс Стаге, воспользовавшись ошибкой вратаря киевлян Георгия Бущана. Украинский клуб отыгрался в середине второго тайма, отличился Беньямин Вербич, которому ассистировал Виктор Цыганков.

«Копенгаген» и «Динамо», набрав по шесть очков, делят 1 место в турнирной таблице группы В.

Также завершился ещё один матч в группе В. Швейцарский «Лугано» на своём поле сыграл вничью со шведским «Мальмё» со счётом 0:0.

Лига Европы. Группа B. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Стаге – 4'   1:1 Вербич – 70'
Лига Европы. Группа B. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
0 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019