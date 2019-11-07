«Копенгаген» и киевское «Динамо» не выявили победителя в матче Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы группы В «Копенгаген» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен». Обслуживал матч венгерский арбитр Томаш Богнар.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Йенс Стаге, воспользовавшись ошибкой вратаря киевлян Георгия Бущана. Украинский клуб отыгрался в середине второго тайма, отличился Беньямин Вербич, которому ассистировал Виктор Цыганков.

«Копенгаген» и «Динамо», набрав по шесть очков, делят 1 место в турнирной таблице группы В.

Также завершился ещё один матч в группе В. Швейцарский «Лугано» на своём поле сыграл вничью со шведским «Мальмё» со счётом 0:0.