«Копенгаген» и киевское «Динамо» не выявили победителя в матче Лиги Европы
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы группы В «Копенгаген» и киевское «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен». Обслуживал матч венгерский арбитр Томаш Богнар.
Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Йенс Стаге, воспользовавшись ошибкой вратаря киевлян Георгия Бущана. Украинский клуб отыгрался в середине второго тайма, отличился Беньямин Вербич, которому ассистировал Виктор Цыганков.
«Копенгаген» и «Динамо», набрав по шесть очков, делят 1 место в турнирной таблице группы В.
Также завершился ещё один матч в группе В. Швейцарский «Лугано» на своём поле сыграл вничью со шведским «Мальмё» со счётом 0:0.
Лига Европы. Группа B. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Стаге – 4' 1:1 Вербич – 70'
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