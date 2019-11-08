«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L «Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч финская бригада арбитров во главе Маттиасом Гестраниусом. Ему ассистировали Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэйсон Гринвуд. На 33-й минуте преимущество манкунианцев увеличил Антони Марсьяль, которому ассистировал Гринвуд. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Маркус Рашфорд с передачи Эшли Янга.
«Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. «Партизан» (4) — на 3-м месте.
В 5-м туре «МЮ» на выезде сыграет с «Астаной». «Партизан» в гостях встретится с «АЗ Алкмар». Матчи состоятся 28 ноября.
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