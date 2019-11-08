Португалия снова увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
В 4-м туре «Порту» на выезде уступил «Рейнджерс» (0:2), «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (3:1), «Спортинг» на выезде оказался сильнее «Русенборга» (2:0), а «Витория Гимарайнш» на домашнем стадионе сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Что касается российских клубов, то единственную победу в 3-м туре группового этапа Лиги Европы одержал «Краснодар», обыгравший дома «Трабзонспор» (3:1). Московский ЦСКА на в выезном матче сыграл вничью с «Ференцварошем» (0:0).
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 92,114
2. Англия — 81,176
3. Германия — 63,784
4. Италия — 61,796
5. Франция — 53,248
6. Португалия — 45,849
7. Россия — 44,383
8. Бельгия — 36,300
9. Нидерланды — 34,150
10. Украина — 33,100.
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