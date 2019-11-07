Дела «Краснодара» налаживаются. «Быки» ещё поборются за плей-офф ЛЕ!

Сафонов и Берг – на скамейке, Крицюк и Ари – в основе

После победного матча в Турции тренерский штаб «Краснодара» сделал в стартовом составе «быков» три перестановки, одна из которых стала довольно неожиданной. Место в воротах занял не Матвей Сафонов, а его коллега – Станислав Крицюк. В этом сезоне 28-летний голкипер появлялся в старте своей команды лишь трижды – в матче квалификации ЛЧ с «Олимпиакосом», в игре РПЛ с «Тамбовом», а также во встрече с «Нижним Новгородом» в Кубке России.



Другие изменения в составе южан не стали сюрпризом. Камболова сменил набирающий ход Фернандеш, а Берга – лучший игрок «быков» в ЛЕ по показателю гол+пас Ари.



В отличие от хозяев, гости вышли играть экспериментальным составом. Турки уже практически лишились шансов на выход из группы, поэтому главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман дал шанс молодым футболистам проявить себя.

На этой неделе победил только «Краснодар». В Турции было тяжело, но выстояли Берг, Вильена и Сафонов затащили.

Тяжелый старт

Молодёжь гостей вовсе не оказалась мальчиками для битья. В начале встречи на удары «Краснодара» игроки «Трабзона» отвечали пусть и не опасными, но неприятными подходами к воротам Крицюка.



Оборонялись турки ещё круче. Раз за разом благодаря интенсивному прессингу они заставляли хозяев ошибаться, а когда команда Матвеева всё-таки пересекала центр поля, футболисты «Краснодара» сталкивались с высоким блоком обороны, который пройти не могли.



Лишь к середине тайма «быки» стали похожи сами на себя. Первому голу в игре предшествовал фирменный короткий пас краснодарцев у чужой штрафной. Сыграв в стенку с Ольссоном, Фернандеш оказался на ударной позиции и пробил в касание – мяч рикошетом от ноги защитника Асана залетел в ворота.

Две пятки в одной атаке и чудо-гол Фернандеша

Забитый гол расставил всё по своим местам. «Краснодар», как и положено команде, превосходящей соперника в классе, начал усиленно осаждать ворота «Трабзонспора». В результате мяч вскоре вновь оказался в воротах гостей. Ари пяткой отдал пас Шапи, тот прострелил в штрафную, а Фернандеш «каблуком» переправил мяч в сетку.



Под конец первой половины встречи хозяева могли забить ещё, но Ольссон после нескольких крутых стеночек не попал в ближний угол.



До перерыва турецкая команда смогла лишь разбудить Крицюка. Авдияй неплохо пробил издали, однако Станислав в крутом прыжке отразил удар.

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Скучный второй тайм и два забитых мяча в добавленное время

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. «Краснодар» владел большим преимуществом и так же регулярно оказывал давление на чужие ворота.



На 50-й минуте хозяева вынудили голкипера гостей блеснуть своими талантами. После навеса Шапи Спаич пробил головой под перекладину – Кардешлер успел среагировать и выручил свою команду.

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К середине тайма темп матча значительно упал. Хозяева играли по счёту, а гости лишь изредка огрызались в контратаках. Было заметно, что «Краснодар» действовал в экономном режиме и включался лишь тогда, когда того требовали эпизоды. Казалось бы, после 7 пропущенных мячей в предыдущих встречах, команда Матвеева должна пытаться улучшить разницу забитых и пропущенных мячей в Лиге Европы, но, вероятно, у тренерского штаба «быков» другое видение развития событий в турнирной таблице группы C.



Тем не менее в добавленное время встречи команды ещё успели обменяться забитыми мячами. На гол Игнатьева, замкнувшего подачу с углового, ответил Тони точным ударом в дальний угол ворот Крицюка.



Мяч пропущенный в концовке немного испортил впечатление от игры российской команды. Но главное, что «Краснодар» всё-таки смог вернуться в борьбу за место в плей-офф турнира. После четырёх туров с 6 очками «быки» делят вторую строчку группы C с «Хетафе», который проиграл «Базелю». Главные матчи у команды Матвеева ещё впереди!