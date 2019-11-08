«Интер» хочет купить Жиру у «Челси»

«Интер» нацелен на приобретение нападающего «Челси» Оливье Жиру, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Как утверждает источник, главный тренер итальянского клуба Антонио Конте планирует усилиться минимум одним игроком на каждую позицию. В линию нападения 50-летний специалист планирует купить французского форварда«Челси», который ранее заявлял, что недоволен своим положением в лондонском клубе из-за недостаточного количества игровой практики. Конте нуждается в таком футболисте, как Жиру, так как он соответствует всем требованиям итальянского тренера. Альтернативой в линию нападения у «Интера» является вариант с форвардом «СПАЛа» Андреа Петаньей. Ранее появилась информация, что итальянский клуб заинтересован в покупке нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Оливье Жиру сыграл всего в 4 матчах в этом сезоне в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.