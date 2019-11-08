Гвардиола: тренировать в Италии? Почему нет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможность возглавить клуб в чемпионате Италии. Испанский специалист провёл в Серии А один сезон в качестве игрока «Брешии».
«Тренировать в Италии? Почему нет. Было приятно находиться там в качестве игрока, когда клуб тренировал великий Карло Маццоне. Были хорошие времена, я люблю эту страну, но сейчас я прекрасно чувствую себя в Англии, это отличный чемпионат. Но всё может быть, я ещё не настолько стар. Летом меня связывали с переходом в «Ювентус»? Это ложная информация, журналистам надо лучше выполнять свою работу», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.
В мае 2018 года Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года. В составе английского клуба он выиграл 7 трофеев и дважды становился лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге.
- 8 ноября 2019
-
13:54
-
13:50
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:37
-
12:15
-
12:15
-
11:42
-
11:27
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:54
-
10:53
-
10:27
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:33
-
05:01
-
04:44
-
03:38
-
02:46
-
02:13
-
02:04
-
02:03