Гвардиола: тренировать в Италии? Почему нет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможность возглавить клуб в чемпионате Италии. Испанский специалист провёл в Серии А один сезон в качестве игрока «Брешии».

«Тренировать в Италии? Почему нет. Было приятно находиться там в качестве игрока, когда клуб тренировал великий Карло Маццоне. Были хорошие времена, я люблю эту страну, но сейчас я прекрасно чувствую себя в Англии, это отличный чемпионат. Но всё может быть, я ещё не настолько стар. Летом меня связывали с переходом в «Ювентус»? Это ложная информация, журналистам надо лучше выполнять свою работу», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.

В мае 2018 года Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года. В составе английского клуба он выиграл 7 трофеев и дважды становился лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге.