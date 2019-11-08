Семак выступил за переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о возможном переименовании станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» в «Зенит».
«Отношение к возможному переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит»? Положительное. Это будет более понятно. На мой взгляд, «Новокрестовская» не так хорошо звучит», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Строительство станции метро «Новокрестовская» велось специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил на 12 стадионах в 11 российских городах. Её официальное открытие состоялось 26 мая 2018 года, накануне празднования дня города. Станция расположена на Крестовском острове, рядом с домашним стадионом «Зенита» «Газпром Арена».
Ранее в Санкт-Петербурге прошёл опрос, посвящённый станции «Новокрестовская». Против её переименования выступили 26% участников, большинство же выступило за новое название.
- 8 ноября 2019
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