Новиков стал полноправным главным тренером «Динамо»

Кирилл Новиков стал полноправным главным тренером московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее «Чемпионат» первым и единственным сообщил, что бело-голубые намерены подписать с 38-летним специалистом полноценный контракт.
«Футбольный клуб „Динамо“ Москва и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–1920 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.
Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо».
Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда в трёх матчах РПЛ сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (1:1) и обыграла ЦСКА (1:0).
- 8 ноября 2019
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