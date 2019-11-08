Новиков стал полноправным главным тренером «Динамо»

Кирилл Новиков стал полноправным главным тренером московского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба. Ранее «Чемпионат» первым и единственным сообщил, что бело-голубые намерены подписать с 38-летним специалистом полноценный контракт.

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–1920 гг., согласно которому Кирилл Александрович вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды.

Соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ. Сегодня решение было утверждено советом директоров клуба", — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо».

Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова. Под его руководством команда в трёх матчах РПЛ сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (1:1) и обыграла ЦСКА (1:0).