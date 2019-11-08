Дивеев: на турнирную таблицу Лиги Европы посмотрим после всех туров

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев дал комментарий после выездного матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Не хватило усилий, не реализовали моменты, которые были во втором тайме. В первой половине у нас тоже была пара моментов. Игра была равной, но мы заслуживали победу, считаю.

В первом матче было то же, что и сейчас: мы контролировали игру в обоих таймах, но в первой встрече нам не удалось забить, а сопернику удалось. Почти одинаковые матчи, нам не хватает реализации.

Не считаю, что нам удалось прервать неудачную серию. Учитывая турнирное положение, нам нужно было выигрывать. Будем готовиться к «Эспаньолу» и «Лудогорцу». Конечно, мы недовольны результатом.

Если честно, не слежу за турнирной таблицей. Моя задача — выходить и играть, помогать побеждать в каждом матче. На таблицу посмотрим после всех туров», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «армейцев».

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.