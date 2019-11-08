Форвард «Реала» Родриго произнёс речь перед семьёй после хет-трика
Нападающий мадридского «Реала» Родриго выступил с речью перед семьёй и друзьями на ужине после хет-трика в домашней встрече 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0).
18-летний бразилец собрал родственников и друзей в одном из столичных ресторанов после матча. Его попросили сказать несколько слов, после чего он встал на стул и начал произносить речь.
«Добрый вечер всем, я просто хотел бы… Имя?! Добрый вечер, меня зовут Родриго, я играю за мадридский «Реал». Хотел бы поблагодарить всех за доброту и за то, что вы пришли сегодня. Я очень рад, что оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо всем. Надеюсь, в будущем будет ещё много таких вечеров», — приводит слова футболиста AS.
Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн
Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.
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