Форвард «Реала» Родриго произнёс речь перед семьёй после хет-трика

Нападающий мадридского «Реала» Родриго выступил с речью перед семьёй и друзьями на ужине после хет-трика в домашней встрече 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0).

18-летний бразилец собрал родственников и друзей в одном из столичных ресторанов после матча. Его попросили сказать несколько слов, после чего он встал на стул и начал произносить речь.

«Добрый вечер всем, я просто хотел бы… Имя?! Добрый вечер, меня зовут Родриго, я играю за мадридский «Реал». Хотел бы поблагодарить всех за доброту и за то, что вы пришли сегодня. Я очень рад, что оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо всем. Надеюсь, в будущем будет ещё много таких вечеров», — приводит слова футболиста AS.