Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Реала» Родриго произнёс речь перед семьёй после хет-трика

Форвард «Реала» Родриго произнёс речь перед семьёй после хет-трика
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Родриго выступил с речью перед семьёй и друзьями на ужине после хет-трика в домашней встрече 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0).

18-летний бразилец собрал родственников и друзей в одном из столичных ресторанов после матча. Его попросили сказать несколько слов, после чего он встал на стул и начал произносить речь.

«Добрый вечер всем, я просто хотел бы… Имя?! Добрый вечер, меня зовут Родриго, я играю за мадридский «Реал». Хотел бы поблагодарить всех за доброту и за то, что вы пришли сегодня. Я очень рад, что оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо всем. Надеюсь, в будущем будет ещё много таких вечеров», — приводит слова футболиста AS.

Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за € 45 млн
Рассказываем о том из молодых бразильцев «Реала», который умеет бить по воротам.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019