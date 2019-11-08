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«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов

«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 13-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал «Гронинген». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Гронингена» Йоэль Асоро, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. В конце первого тайма Асоро оформил дубль. На 49-й минуте отличился нападающий «Витесса» Брайан Линссен.

Серия поражений «Витесса» в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Слуцкого на выезде уступила «Эммену» (1:2) и проиграла в домашней встрече с «АДО Ден Хааг» (0:2).

«Витесс», набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии, «Гронинген» (20) — на шестом.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 13-й тур
08 ноября 2019, пятница. 22:00 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
1 : 2
Гронинген
Гронинген
0:1 Асоро – 13'   0:2 Асоро – 31'   1:2 Линссен – 49'
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