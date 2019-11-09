Шалимов — о ничьей с «Уралом»: результат нормальный, могло быть и хуже

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после домашнего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«Это была важнейшая встреча для нас, настраивались на победу. Наш соперник, «Урал» — команда из середины турнирной таблицы. Настрой на матч был хороший, а игру выдали не очень хорошую. Ребята это всё понимают, и мы это понимаем. Результат, по тому, как развивалась игра — для нас нормальный. Набрали одно очко.

Качество футбола не порадовало. Откровенно говоря, игра для нас неудачная. Результат нормальный, могло быть и хуже. Хочется поблагодарить болельщиков, уже который матч приходит много людей на стадион. Вчера мы их не порадовали, будем стараться в будущем.

Мы не специально играли вторым номером. «Урал» чувствовал себя спокойнее, они играли на выезде, у них есть запас очков, ничья для них хороший результат. Готовились играть намного агрессивнее, просили ребят выдвигаться на чужую половину поля, быть агрессивнее в отборе. Это не получалось.

Результат давит. Когда находишься на предпоследнем месте — есть давление. Мы работаем над тем, чтобы выбросить это из головы. Нужны забитые мячи, нужна победа, тогда можно будет выдохнуть. Хотя борьба будет до самого конца, плотность очень серьёзная», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».