Жемалетдинов: надеюсь, в этот раз удастся оправдать приглашение в сборную

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жамалетдинов не считает, что участие в презентации новой формы сборной России поможет ему в заявку на чемпионат Европы — 2020.



«В принципе, это просто презентация формы. Все определяется тем, как ты тренируешься и играешь за клуб. От этого зависит, вызовут тебя в сборную или нет.



С чем связан мой рост? Появилась регулярная игровая практика – это, наверное, самое важное. С ней пришла уверенность в себе, с чем и связываю небольшой рост в своей игре.



В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Ещё и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. В тот момент я очень расстроился из-за этого. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать своё приглашение в сборную», — цитируют Жемалетдинова «Известия».

Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России