Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России

7 ноября в Москве состоялась презентация новой формы сборной России, в которой подопечные Станислава Черчесова будут бороться за главный трофей Европы.
В новом комплекте впервые предстали игроки «Локомотива» Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Форма осталась в красном цвете. На рукавах добавились красные и синие полосы, которые в перевёрнутом виде воссоздают триколор. Из деталей также появился воротник белого цвета. На груди по-прежнему красуется двуглавый орел — герб Российской Федерации.
Основным посылом презентации стала идея о том, что футбол объединяет самых разных людей по всей стране и стирает границы между национальными и гендерными различиями.
Чемпионат Европы—2020 продлится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в 12 странах на 12 стадионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Финал турнира примет стадион «Уэмбли» в Лондоне. В отборочном цикле сборной России осталось провести две встречи – со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября и в гостях с командой Сан-Марино 19 ноября.
Лучшие кадры с презентации новой формы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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