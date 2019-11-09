Клопп: к матчу с «Сити» должны быть хорошо готовы даже парни, продающие хот-доги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в свойственном для себя стиле рассказал о подготовке к матчу английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 10 ноября.



«В воскресенье мы должны показать свою лучшую игру. Все должны быть в своей лучшей форме — даже парни, что разносят хот-доги на стадионе.



С самой первой секунды. Прийти заранее, зайти внутрь, ничего не делать и просто ждать разминку. Это то, чего я желаю больше всего. Нужно выложить все свои эмоции перед игрой и просто играть в футбол», — цитирует Клоппа This is Anfield.



В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» идёт первым, опережая «Манчестер Сити» на шесть очков. Подопечные Клоппа ещё не проигрывали в этом сезоне.

