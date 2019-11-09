СМИ: Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ»

Французский гранд «Пари Сен-Жермен» столкнётся с серьёзными проблемами при попытке продления контракта с форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.
По информации издания, в клубе знают, что новый контракт с чемпионами Франции в настоящее время не является приоритетом для 20-летнего футболиста. При этом клуб не может предложить Мбаппе заработную плату, сопоставимую с окладом Неймара — бразилец получает более $ 33 млн в год.
Впервые о желании покинуть клуб Килиан сообщил после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда парижане уступили «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что ещё один провал в еврокубковом турнире может стать последней каплей для звёздного форварда.
Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2020 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в футболке парижского клуба, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 ассистами.
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