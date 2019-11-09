Капелло: если Ибрагимович перейдёт в «Милан», он будет главным героем в Италии

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о возможном переходе нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в миланский клуб. Ранее в руководстве MLS подтвердили возможный трансфер шведского футболиста.



«Покупка Ибрагимовича стала бы отличным шагом для „Милана“. Он всё ещё может изменить ситуацию в Италии. Я хорошо его знаю. Уверен, если Златан вернётся в итальянский чемпионат, он будет его главный героем», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.



Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полтора года в клубе шведский форвард провёл 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

В руководстве MLS подтвердили возможный переход Ибрагимовича в «Милан»