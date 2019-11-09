«Бавария» разгромила «Боруссию» Д и поднялась на 3-е место в таблице Бундеслиги
В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 17-й минуте. В начале второго тайма преимущество мюнхенской команды увеличил полузащитник Серж Гнабри. На 76-й минуте Левандовски оформил дубль. В концовке защитник «Боруссии» Матс Хуммельс отправил мяч в свои ворота.
Форвард Томас Мюллер отметился двумя результативными передачами. Ещё один голевой пас записал в свой актив защитник Бенжамен Павар.
«Бавария», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» Д (19) — пятое.
Германия - Бундеслига. 11-й тур
09 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Левандовски – 17' 2:0 Гнабри – 47' 3:0 Левандовски – 76' 4:0 Хуммельс – 80' (автогол)
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