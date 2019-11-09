«Бавария» разгромила «Боруссию» Д и поднялась на 3-е место в таблице Бундеслиги

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 17-й минуте. В начале второго тайма преимущество мюнхенской команды увеличил полузащитник Серж Гнабри. На 76-й минуте Левандовски оформил дубль. В концовке защитник «Боруссии» Матс Хуммельс отправил мяч в свои ворота.

Форвард Томас Мюллер отметился двумя результативными передачами. Ещё один голевой пас записал в свой актив защитник Бенжамен Павар.

«Бавария», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» Д (19) — пятое.