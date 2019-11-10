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«Наполи» продлил серию без побед в Серии А, сыграв вничью с «Дженоа»

«Наполи» продлил серию без побед в Серии А, сыграв вничью с «Дженоа»
Футбол / Италия 0

Подошёл к концу матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимал «Дженоа». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 0:0.

Безвыигрышная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла уже четырёх матчей. «Дженоа» в свою очередь избежал поражения впервые за три встречи первенства.

«Наполи», набрав 19 очков, продолжает находиться за пределами зоны еврокубков, занимая седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа», в активе которого 9 очков, располагается на 17-й строчке, находясь в одном очке от зоны вылета.

С положением других команд чемпионата Италии можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей соревнований можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Италия - Серия А. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 0
Дженоа
Генуя
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