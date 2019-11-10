Бубнов: Тедеско сделал правильно, отправив Бакаева в центр

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).
«Спартак» перед этой игрой, конечно, считался фаворитом. Он и начал игру как фаворит: забил быстрый гол, и, казалось, что разовьёт успех. Но это сделать не удалось. А во втором тайме «Крылья» могли сравнять, когда Джикия выбил мяч из пустых ворот после удара Анюкова. Но затем два удаления, пенальти, 2:0… Стало понятно, что своего «красно-белые» не упустят.
Тедеско сделал правильно, отправив Бакаева в центр. В этой игре он продемонстрировал, что может отдавать голевые передачи. Он ещё будет осваиваться на этой позиции под нападающими, будет забивать ещё больше голов и отдавать ещё больше пасов. Такой игрок нужен в команде, чтобы играть в атаке эффективно. Также отмечу Илью Гапонова, который впервые вышел в основе «Спартака» в центре обороны и сыграл достойно. Ошибок не совершал: такое ощущение, что он играет уже давно.
Что касается игры рукой Карпова, то думаю, такие вещи происходят на автомате. По большому счёту, так играть не стоило: получается двойное наказание. Так бы забили гол, но защитник остался бы в составе, а теперь он пропустит следующий матч. Но вообще от «Крыльев» не стоило ожидать чего-то большего. Да, они вылезли из трудной ситуации, но особенно зрелищной игры не показывают. Тот же Соболев перестал забивать, потому что средняя линия перестала действовать эффективно. До него не доходят мячи, а один против целой линии защиты он играть не может», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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