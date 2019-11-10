«Оренбург» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 11:30

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Уфа» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Оренбург», набрав 18 очков в 15 встречах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (17) — 14-е.
С полным календарём матчей РПЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
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