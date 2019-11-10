Бистрович: с «Сочи» будет сложно. Не надо смотреть, что команда замыкает таблицу
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Будет сложная игра, не надо смотреть на то, что соперник замыкает турнирную таблицу. По матчу первого круга мы помним, что с ними очень непросто, но нам важно набрать три очка для продолжения борьбы в чемпионате», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на последнем, 16-м месте.
Карапетян: игроки «Сочи» выйдут с высоко поднятыми головами на матч с ЦСКА
- 10 ноября 2019
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:26
-
12:25
-
11:59
-
11:58
-
11:33
-
11:32
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:22
-
07:41
-
07:24
-
01:51
-
01:28
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:45
Партнерский контент