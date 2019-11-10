Бистрович: с «Сочи» будет сложно. Не надо смотреть, что команда замыкает таблицу

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Будет сложная игра, не надо смотреть на то, что соперник замыкает турнирную таблицу. По матчу первого круга мы помним, что с ними очень непросто, но нам важно набрать три очка для продолжения борьбы в чемпионате», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.



Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. Московский ЦСКА набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на последнем, 16-м месте.