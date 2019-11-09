Карапетян: игроки «Сочи» выйдут с высоко поднятыми головами на матч с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился ожиданиями от домашнего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«У нас нет такого, что мы ходим с опущенными головами из-за последнего места в таблице РПЛ. Тренер настроил нас должным образом. Завтра мы выйдем с высоко поднятыми головами. Да, на нас есть давление. Но надо выбираться.
Конечно, мы поддерживаем Точилина. Никто не хочет, чтобы тренер уходил. Мы полностью отдадим себя завтра на поле. И раньше тоже отдавали. Посмотрите, какие матчи до этого мы проводили со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА. У нас есть качество, которое пока не может перейти в набор очков», — передаёт слова Карапетяна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 10 ноября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск.
- 9 ноября 2019
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