«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А
В матче 12-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Голами в составе «Кальяри» отметились полузащитники Марко Рог, Жоао Педро и Раджа Найнгголан, а также защитник Фабио Пизакане и нападающий Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Два гола за «Фиорентину» забил сербский форвард Душан Влахович. Таким образом, «Кальяри» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 10 матчей.
«Кальяри» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер».
- 10 ноября 2019
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