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«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А

«Кальяри» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в таблице Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голами в составе «Кальяри» отметились полузащитники Марко Рог, Жоао Педро и Раджа Найнгголан, а также защитник Фабио Пизакане и нападающий Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Два гола за «Фиорентину» забил сербский форвард Душан Влахович. Таким образом, «Кальяри» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 10 матчей.

«Кальяри» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (16) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер».

Италия - Серия А. 12-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
5 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Рог – 16'   2:0 Пизакане – 26'   3:0 Симеоне – 34'   4:0 Педро – 54'   5:0 Найнгголан – 65'   5:1 Влахович – 75'   5:2 Влахович – 87'
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