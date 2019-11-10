«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 12-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино, де Брёйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Майк Дин.
«Ливерпуль» набрал 31 очко в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте.
- 10 ноября 2019
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