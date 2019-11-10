Гончаренко: Обляков был сегодня лидером
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2.
«Довольны победой, давно не выигрывали и не забивали три мяча. Волевая победа, что в последний раз было в Туле. У команды есть характер, было важно не проиграть в этот момент. Удалось найти эти эмоции, Обляков был сегодня лидером. Его гол и передача перевернули игру.
Если не забивает нападающий, сложно выигрывать матчи. Чалов переживал отсутствие голов, моментами был закрыт в себе. Нужно было вернуть ему уверенность в виде забитых мячей. Сейчас мы уйдём на паузу, но надеемся, он продолжит в том же духе", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
- 10 ноября 2019
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