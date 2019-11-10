Матвеев: 1-й тайм был больше за «Локомотивом», а 2-й «Краснодар» провёл хорошо

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Первый тайм был больше за „Локомотивом“, а вторую половину встречи мы провели хорошо, у нас было много моментов. Думаю, мы были ближе к победе.
Фернандеш не афишировал, что для него это будет интересный матч, но мы понимаем, что для тех, кто играет против своей бывшей команды, подобные встречи очень важны. Но персонально мы с ним ничего не обсуждали.
У нас есть три качественных нападающих, почему бы их не использовать? Мы понимаем, что для нашей команды сейчас не лучшая ситуация, поэтому мы стараемся использовать все возможности.
С лавки показалось, что во время гола „Локомотива“ был фол. Но детально этот эпизод мы пока не рассматривали», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 10 ноября 2019
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