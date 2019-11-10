Спаич: все видели тот момент, когда назначили штрафной. Судья сам всё сделал

Защитник «Краснодара» Урош Спаич остался недоволен судейством в 1-м тайме матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).

«Думаю, все видели тот момент, когда назначили штрафной. Судья сам всё сделал. Игра была корректная, нормальная, спокойная. Один фол не свистит, потом свистит, когда ничего не было. Поэтому у меня была такая реакция. И мы пропустили гол. Конечно, много эмоций. Важная игра», — сказал Спаич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Локомотив» — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матч «Локомотив» — «Краснодар». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Его ассистентами являются Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва).



«Локомотив», набрав 30 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 5-м месте. Полностью таблица Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».