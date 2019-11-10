Сёмин: в данной ситуации ничья — хороший результат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Перед перерывом в данной ситуации очко — хороший результат. У нас был очень энергозатратный матч с „Юве“, много травмированных игроков. Вышли те, кто пропустил месяц-полтора. Так что, повторюсь, для нас ничья — хороший результат. Игра моментами тоже была неплохая, за исключением потери концентрации на последних минутах первого тайма.
К этой игре мы в физическом и психологическом плане подошли лучше, чем ко встрече со «Спартаком». По простой причине: после выезда в Турин не было лишнего дня восстановления.
Это был равный матч. Может, «Краснодар» имел больше преимущества — они посвежее были", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 10 ноября 2019
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