Сёмин: в данной ситуации ничья — хороший результат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Перед перерывом в данной ситуации очко — хороший результат. У нас был очень энергозатратный матч с „Юве“, много травмированных игроков. Вышли те, кто пропустил месяц-полтора. Так что, повторюсь, для нас ничья — хороший результат. Игра моментами тоже была неплохая, за исключением потери концентрации на последних минутах первого тайма.

К этой игре мы в физическом и психологическом плане подошли лучше, чем ко встрече со «Спартаком». По простой причине: после выезда в Турин не было лишнего дня восстановления.

Это был равный матч. Может, «Краснодар» имел больше преимущества — они посвежее были", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.