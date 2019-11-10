Фанаты «Марселя» атаковали автобус с игроками «Лиона»
Перед матчем 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лионом» фанаты хозяев атаковали автобус с гостевой командой, сообщает Get French Football News в своём «твиттере».
Согласно информации источника, болельщикам удалось разбить два окна в автобусе. О пострадавших не сообщается. Комментируя инцидент, президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сказал: «Мы попали в засаду! Если это будет продолжаться, мы не выйдем на поле».
Матч между «Марселем» и «Лионом» должен начаться в 23:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Велодром» в Марселе. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Антони Готье.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» занимает 9-е место (19 очков). «Лион» набрал на 3 очка меньше и занимает 14-е место.
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