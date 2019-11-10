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«Парма» обыграла «Рому» в матче Серии А

«Парма» обыграла «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Парма» обыграла «Рому» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. Ему ассистировали Алессио Тольфо и Родольфо Ди Вуоло.

Счёт был открыт в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Маттиа Спрокати, которому ассистировал Риккардо Гальоло. В компенсированное время преимущество хозяев увеличил Андреас Корнелиус с передачи Эрнани.

«Парма», набрав 17 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (22) — на 6-м месте. Полностью таблица Серии А доступна на «Чемпионате».

В 13-м туре «Рома» на своём поле сыграет с «Брешией». «Парме» предстоит гостевая игра с «Болоньей». Матчи состоятся 24 ноября.

Италия - Серия А. 12-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Спрокати – 68'   2:0 Корнелиус – 90+3'
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