«Парма» обыграла «Рому» в матче Серии А
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Парма» обыграла «Рому» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. Ему ассистировали Алессио Тольфо и Родольфо Ди Вуоло.
Счёт был открыт в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Маттиа Спрокати, которому ассистировал Риккардо Гальоло. В компенсированное время преимущество хозяев увеличил Андреас Корнелиус с передачи Эрнани.
«Парма», набрав 17 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (22) — на 6-м месте. Полностью таблица Серии А доступна на «Чемпионате».
В 13-м туре «Рома» на своём поле сыграет с «Брешией». «Парме» предстоит гостевая игра с «Болоньей». Матчи состоятся 24 ноября.
- 10 ноября 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
20:58
-
20:49
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:05
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:42
Партнерский контент