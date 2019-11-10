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Дзагоев — о возвращении на поле: я чуть-чуть в прострации

Дзагоев — о возвращении на поле: я чуть-чуть в прострации
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал своё возвращение на поле после годичного перерыва из-за травмы. 29-летний хавбек вышел на поле на 85-й минуте матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Как я этого ждал (смеётся. — Прим. „Чемпионата“). Чуть-чуть в прострации я. Само собой, долго этого ждал, долго к этому шёл. Всё не гладко шло. Если так подумать, я почти год не играл в официальных матчах. И, конечно же, выйдя на поле, было некое волнение. Ноги были не совсем послушными. Тяжело в такой матч входить, когда разница всего в один мяч, и в то же время и помочь команде и сохранить мяч. Всё, что мог, сделал. Но самое главное — мы победили.

Это был очень сложный период для меня — то колено, то ещё что-то. Я надеюсь, что этот период позади. Было не только физически тяжело, но и психологически. Когда на тренировку выходишь, не можешь не думать и всё выкинуть из головы, что у меня всё нормально. Более-менее сейчас в голове стало легче. На тренировках, от игры к игре, надеюсь, наберу форму. Надеюсь, помогу команде. Не за горами тот день, когда наберу форму", — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе ЦСКА.

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