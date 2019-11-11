«Марсель» обыграл «Лион» и вышел на 2-е место в Лиге 1
В матче 13-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Антони Готье. Ему ассистировали Микаэль Аннонье и Филипп Жеанн.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Димитри Пайет, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте Пайет увеличил преимущество марсельского клуба, оформив дубль с передачи Максима Лопеса. В середине второго тайма разрыв в счёте сократил Мусса Дембеле с паса Бертрана Траоре. Через несколько минут хозяева остались вдесятером из-за удаления Альваро Гонсалеса, но «Марселю» удалось удержать победу.
«Марсель», набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (16) — на 14-м месте.
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