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«Марсель» обыграл «Лион» и вышел на 2-е место в Лиге 1

«Марсель» обыграл «Лион» и вышел на 2-е место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Антони Готье. Ему ассистировали Микаэль Аннонье и Филипп Жеанн.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Димитри Пайет, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте Пайет увеличил преимущество марсельского клуба, оформив дубль с передачи Максима Лопеса. В середине второго тайма разрыв в счёте сократил Мусса Дембеле с паса Бертрана Траоре. Через несколько минут хозяева остались вдесятером из-за удаления Альваро Гонсалеса, но «Марселю» удалось удержать победу.

«Марсель», набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (16) — на 14-м месте.

Франция - Лига 1. 13-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Пайет – 18' (пен)   2:0 Пайет – 39'   2:1 Дембеле – 59'
Удаления: Гонсалес – 64' / нет
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