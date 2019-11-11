Президент «Лиона»: поздравляю «Марсель», научивший болбоев не давать нам мяч

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал итоги матча своей команды с «Марселем» (1:2) в рамках 13-го тура чемпионата Франции.

«Конечно, сам результат матча бесспорен. Однако игра в целом выдалась плачевной с точки зрения страсти. Во время матча было по крайней мере два спорных случая с применением VAR, потому что мне кажется, что Сансон сыграл рукой ещё то дого, как это сделал наш игрок. И этот момент привёл к пенальти, который изменил судьбу матча. Затем удар Бенедетто по Дюбуа, который вообще ни к чему не привёл. Поздравляю «Марсель», который приложил фантастические усилия, который сумел обучить своих маленьких болбоев не давать нам мяч в конце матча, что только усиливало на нас давление. Да, «Марсель» победил, мы с этим не спорим, но есть огромные ошибки судейства. Когда фанаты «Марселя» угрожали нам, выбив окна в автобусе нашего клуба — это позор. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что «Марсель» сыграл очень хороший матч», — приводит слова Оляса Get French Football News.