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Головина окружила толпа фанатов на тренировке сборной России в Сочи. Видео

Головина окружила толпа фанатов на тренировке сборной России в Сочи. Видео
Футбол / Сборная России 0

Сборная России продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

После выхода национальной команды на тренировку в Сочи полузащитник Александр Головин отправился заниматься индивидуально в зал. Перед тем как покинуть поле, хавбек подошёл к фанатам, чтобы сфотографироваться с ними и раздать автографы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей турнира доступно здесь.

Сборная России тренируется в Сочи, Головин занимается отдельно от общей группы
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