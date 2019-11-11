Головина окружила толпа фанатов на тренировке сборной России в Сочи. Видео

Сборная России продолжает подготовку к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.



После выхода национальной команды на тренировку в Сочи полузащитник Александр Головин отправился заниматься индивидуально в зал. Перед тем как покинуть поле, хавбек подошёл к фанатам, чтобы сфотографироваться с ними и раздать автографы.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.



С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей турнира доступно здесь.