Егоров: после этого тура мне звонили Галицкий и Кикнадзе

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) Владислава Безбородова не удалять нападающего Ари за столкновение с полузащитником Гжегожем Крыховяком.
«После этого тура мне звонили Галицкий и Кикнадзе. Столкновение Ари и Крыховяка — это жёсткий контакт. Но здесь нет ни одного критерия на красную карточку. Желаю Гжегожу скорейшего выздоровления. Мы обсуждали это с Василием Александровичем. В спорте случаются такие моменты.
По мнению департамента, арбитр должен был зафиксировать фол на Камболове. Именно этот момент мы с Галицким и обсуждали. Но там вопрос был в том, мог ли вмешаться VAR», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 11 ноября 2019
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