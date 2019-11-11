Умяров: заставляют ли в сборной таскать мячи? Помощь не зависит от возраста

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров высказался о задачах на сезон и прокомментировал свой вызов в молодёжную команду.

«Здоровье отличное, после тренировки получил небольшой ушиб. Очень хорошо, что сейчас много играю, набираюсь опыта. Я рад, что стал играть больше. При предыдущем тренере не было такого количества игрового времени? Всему своё время. Нужно просто тренироваться и доказывать.

Атмосфера в сборной отличная. Мы долго не видели друг друга, все радостно встретились. Не сказал бы, что отличаюсь тем, что я самый молодой в составе. Все общаются на равных. Заставляют ли таскать мячи? Помощь не зависит от возраста, это уже человеческие качества. По поводу того, что меня часто меняют в конце матча, лучше спросить у главного тренера. Единственный раз, когда замена была нужна по физическим показателям, был матч с «Локомотивом».



Атмосфера на наших матчах просто топ: и в Екатеринбурге, и в Мордовии. Можно сказать, наши болельщики сделали игру. Когда чувствуешь такую поддержку, хочется и жить, и играть. Мои задачи на этот сезон — спокойно выиграть два матча в сборной, приехать в клуб и набирать очки», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.