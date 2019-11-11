РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о реакции руководства союза на проблемы с работой арбитров в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Руководство РФС сказало, что у нас есть время на исправление ситуации до конца года. Мы работаем, и я надеюсь, что у нас всё получится», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее Егоров неоднократно заявлял, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков поддерживает его.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги по итогам 16 туров можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке. Со статистикой футболистов можно ознакомиться здесь.
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