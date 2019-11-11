Егоров: момент с Ларссоном в матче «Спартака» с «Крыльями» — это пенальти
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров разобрал спорные моменты в матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который состоялся 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился победой красно-белых со счётом 2:0.
«Момент с Джорданом: арбитр должен был назначить пенальти. То, что я увидел на видео, – это одиннадцатиметровый удар.
По удалению в эпизоде с Понсе – красная карточка показана верно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей соревнований можно посмотреть, перейдя по ссылке.
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
- 11 ноября 2019
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:19
-
14:16
-
14:06
-
14:02
-
13:51
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:43
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
12:47
-
12:42
-
12:28
-
12:28
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:20
-
11:10
-
11:01
-
10:54
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент