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Егоров: момент с Ларссоном в матче «Спартака» с «Крыльями» — это пенальти

Егоров: момент с Ларссоном в матче «Спартака» с «К
Егоров: момент с Ларссоном в матче «Спартака» с «Крыльями» — это пенальти
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров разобрал спорные моменты в матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который состоялся 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился победой красно-белых со счётом 2:0.

«Момент с Джорданом: арбитр должен был назначить пенальти. То, что я увидел на видео, – это одиннадцатиметровый удар.

По удалению в эпизоде с Понсе – красная карточка показана верно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей соревнований можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
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