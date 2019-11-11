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Гончаренко — о выпаде в адрес судей: подобные проявления эмоций недопустимы

Гончаренко — о выпаде в адрес судей: подобные проявления эмоций недопустимы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свои высказывания в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«В перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьёй матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

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