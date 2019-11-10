Гончаренко — судье в перерыве матча с «Сочи»: лицо чуть попроще делайте

В перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко в достаточно жёсткой форме предъявил претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву.

«Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте. Хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто...» — сказал Гончаренко.

После первого тайма «Сочи» выигрывал у ЦСКА со счётом 2:1 благодаря голам Андрея Мостового и Дмитрия Полоза с пенальти. Ещё один мяч до перерыва забил защитник хозяев Миха Мевля, поразивший ворота своей команды. К 75-й минуте матча ЦСКА уже выигрывает со счётом 3:2. Во втором тайме забивали Иван Обляков и Фёдор Чалов.