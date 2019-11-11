Дриусси: эмоции от празднования чемпионства «Зенита» в полёте — это на всю жизнь

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о самом запоминающимся моменте за время, проведённое в петербургском клубе.



«Я наслаждаюсь игрой, мне комфортно в каждом матче благодаря одноклубникам. Чувствую себя важной частью команды, потому что партнёры и тренер доверяют мне, и от этого всё становится чуть более лёгким. Но в «Зените» важен каждый футболист, ключевую роль играют все, а не я один, потому что пройденный нами за последние несколько лет путь к золотым медалям и Лиге чемпионов можно было осилить только сообща.



Самое яркое воспоминание в „Зените“ — чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрёл для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолёте — это на всю жизнь», — приводит слова Дриусси официальный сайт «Зенита».

Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке