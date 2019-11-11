Дриусси: эмоции от празднования чемпионства «Зенита» в полёте — это на всю жизнь

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о самом запоминающимся моменте за время, проведённое в петербургском клубе.
«Я наслаждаюсь игрой, мне комфортно в каждом матче благодаря одноклубникам. Чувствую себя важной частью команды, потому что партнёры и тренер доверяют мне, и от этого всё становится чуть более лёгким. Но в «Зените» важен каждый футболист, ключевую роль играют все, а не я один, потому что пройденный нами за последние несколько лет путь к золотым медалям и Лиге чемпионов можно было осилить только сообща.
Самое яркое воспоминание в „Зените“ — чемпионство. Приехать в совершенно новую страну и культуру — далеко от моего дома, с другим климатом — и адаптироваться к ней было очень непросто, поэтому завоеванный титул приобрёл для меня особенную ценность. Я всегда буду помнить его и то, как мы шли к золоту. Эмоции от празднования в самолёте — это на всю жизнь», — приводит слова Дриусси официальный сайт «Зенита».
- 11 ноября 2019
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