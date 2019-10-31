Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси произнёс несколько фраз на русском языке во время общения с оператором после матча 1/8 Кубка России с «Томью». Встреча состоялась вчера, 30 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Видео доступно на странице «Зенита» в «Твиттере».

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 23-летний форвард защищал цвета аргентинского «Ривер Плейт».

В нынешнем сезоне Себастьян забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист также помог сине-бело-голубым в трёх встречах Лиги чемпионов и матче за Суперкубок России.

Посмотреть турнирную сетку Кубка России можно на «Чемпионате».